PostNL conferma guidance dopo miglioramento del free cash flow semestrale

(Teleborsa) - PostNL , società di spedizioni postali e di e-commerce olandese, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 1,59 miliardi di euro, stabili rispetto allo scorso anno. Il normalised EBIT è di -3 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto a -5 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. Il free cash flow si è attestato a -17 milioni (primo semestre 2025 a -80 milioni di euro), con il significativo incremento rispetto all'anno precedente che riflette principalmente una forte attenzione alla gestione proattiva del capitale circolante ed è in parte legato agli effetti di pianificazione dell'anno precedente.



"Nel primo semestre del 2026 abbiamo registrato una solida performance nonostante la volatilità delle condizioni di mercato - ha commentato il CEO Pim Berendsen - Grazie all'esecuzione disciplinata della nostra nuova strategia, possiamo riportare risultati resilienti e un forte miglioramento del free cash flow. Allo stesso tempo, riconosciamo che le sfide esterne si stanno intensificando. Le nostre solide basi ci consentono di accelerare le iniziative di riduzione dei costi, con conseguente maggiore competitività della struttura dei costi e maggiore flessibilità commerciale".



"Nel complesso, l'EBIT normalizzato e il free cash flow si stanno sviluppando in linea con le aspettative e seguendo il consueto andamento stagionale - ha aggiunto - Rimaniamo fiduciosi di poter raggiungere le nostre previsioni per l'esercizio 2026 in termini di EBIT normalizzato e free cash flow. Ci impegniamo a garantire un'esecuzione rigorosa della nostra nuova strategia e prevediamo di raggiungere il punto di svolta nel percorso verso il raggiungimento del nostro obiettivo "Breakthrough 2028" entro il 2026".

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