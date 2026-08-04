Francoforte: balza in avanti Aurubis

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore tedesco di rame , che lievita del 3,27%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 187,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 183,9. L'equilibrata forza rialzista della big europea del rame è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 191,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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