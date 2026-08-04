Hugo Boss, redditività in calo ma superiore alle attese nel secondo trimestre, confermate stime sul 2026

(Teleborsa) - Hugo Boss ha registrato un calo delle vendite consolidate del 9% nel secondo trimestre e dell'8% nel primo semestre.



Per contro, il margine lordo del secondo trimestre è aumentato oltre le attese di 200 punti base al 64,9% mentre nel primo semestre è salito di 160 punti base al 63,7%, "grazie alla positiva esecuzione della strategia CLAIM 5 TOUCHDOWN", afferma la società.



L'EBIT è sceso a 59 milioni nel secondo trimestre (da 81 milioni), con un margine comunque superiore alle attese al 6,5% (dall'8,1%). Nel primo semestre il valore è stato pari a 94 milioni, con una incidenza del 5,2%, rispetto a 142 milioni del periodo 2025 e un margine del 7,1%.



L'utile per azione trimestrale, superiore alla stima, è stato pari a 0,49 euro (da 0,68 euro), mentre nel primo semestre il dato si è attestato a 0,73 euro da 1,19 euro dei primi sei mesi del 2025.



Hugo Boss conferma le previsioni per l'intero esercizio 2026, a cambi costanti, stimando un fatturato in calo "mid- to high-single digits" e un EBIT tra 300 e 350 milioni.



L'amministratore delegato Daniel Grieder ha così commentato: "Il secondo trimestre ha segnato un altro importante passo avanti nell'attuazione di CLAIM 5 TOUCHDOWN, mentre continuiamo a rafforzare la nostra attività e a gettare le basi per una crescita sostenibile e redditizia".



"Le vendite sono rimaste influenzate dal nostro riallineamento strategico e da un contesto esterno difficile. Ma la strategia si sta già traducendo in benefici tangibili e sta creando una Hugo Boss strutturalmente più solida. Il margine lordo è migliorato significativamente, le scorte sono diminuite e la generazione di flusso di cassa libero è rimasta solida. Questi risultati confermano che abbiamo il controllo di ciò che conta. Gestiamo attivamente gli elementi dell'attività sotto il nostro controllo con una chiara attenzione alla maggiore produttività, alla qualità degli utili e a una solida generazione di cassa".



Al momento, il titolo scambia poco mosso alla Borsa di Francoforte.

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