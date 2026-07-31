Reway Group, Rinova BidCo lancerà OPA finalizzata al delisting a 10,31 euro per azione

Perfezionato acquisto della quota di controllo dell'83,38%

(Teleborsa) - Con riferimento agli accordi vincolanti sottoscritti tra Luccini e Renaissance Partners (“RP SICAV” o l’“Investitore”) relativi all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Reway Group seguita dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) sulla totalità delle residue azioni finalizzata alla revoca dalla quotazione da Euronext Growth Milan, Rinova BidCo (“BidCo” o “Offerente”) – società indirettamente controllata, per il tramite di Rinova HoldCo dall’Investitore - ha perfezionato l’acquisto di una complessiva partecipazione di controllo in Reway, pari all’83,38% del relativo capitale sociale.



Alla luce del perfezionamento dell'acquisizione della partecipazione di controllo, si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione, da parte dell’Offerente, dell'OPA totalitaria e obbligatoria sulle residue 6.451.000 Azioni Reway, rappresentative di circa il 16,62% del capitale sociale dell’Emittente.



L’Offerente pagherà un corrispettivo pari a 10,31 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta, pari a un esborso massimo di 66,5 milioni di euro. Il Corrispettivo incorpora un premio del 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla data del 15 maggio 2026, ovvero il giorno di borsa aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione del contratto di compravendita per l’acquisto della partecipazione).









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