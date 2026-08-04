Londra: giornata depressa per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che passa di mano con un calo del 2,42%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di JD Sports Fashion rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,9067 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,8733. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,8589.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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