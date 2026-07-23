Milano 12:35
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Piazza Affari: in rally comparto oil italiano

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Piazza Affari: in rally comparto oil italiano
Balzo dell'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 27.793,42 punti.
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