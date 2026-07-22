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Piazza Affari: amplia il rialzo il comparto oil italiano

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Piazza Affari: amplia il rialzo il comparto oil italiano
In forte aumento l'indice petrolifero a Milano, che con il suo +1,55% avanza a quota 27.327,77 punti.
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