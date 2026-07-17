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Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: scatto rialzista per il comparto oil italiano
Avanza con forza l'indice petrolifero a Milano, che continua gli scambi a 26.638,07 punti.
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