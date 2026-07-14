Milano 12:26
52.544 -0,50%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:26
10.453 -0,43%
Francoforte 12:26
24.979 -0,54%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano guadagna l'1,36% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 27.030,88 punti.
Condividi
```