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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto oil italiano
Si muove al ribasso l'indice petrolifero a Milano, che perde lo 0,69%, scambiando a 27.678,47 punti.
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