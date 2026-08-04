REVO Insurance, offerta vincolante per l'acquisizione di Eurocaution

Operazione da 22 milioni di euro.

(Teleborsa) - REVO Insurance ha presentato oggi un'offerta vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Eurocaution, società lussemburghese leader nell'intermediazione assicurativa e nella sottoscrizione del comparto cauzioni, attiva in Lussemburgo e Belgio, per un corrispettivo massimo di 22 milioni di euro, articolato in una componente base di 20 milioni più un earn-out legato allo sviluppo del business nel 2027. L'operazione è subordinata alla sottoscrizione della documentazione contrattuale e all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, tra cui quelle di IVASS e del Commissariat aux Assurances lussemburghese; il closing è atteso tra fine 2026 e primo trimestre 2027.



L'acquisizione segna l'ulteriore espansione internazionale del Gruppo REVO dopo l'avvio dell'operatività in Spagna nel novembre 2024, e punta a sviluppare il business cauzioni – in cui REVO è già leader in Italia – con l'obiettivo di generare premi (GWP) superiori a 20 milioni di euro nell'area Benelux entro il 2029, corrispondenti a un CAGR atteso superiore al 20% tra il 2027 e il 2029, a fronte di investimenti IT contenuti stimati in circa 1 milione di euro.



Elemento centrale dell'operazione è la continuità del management: Alessandro Rizzo, CEO e azionista di EBR S.A. (controllante di Eurocaution con una quota di circa il 38%), assumerà il ruolo di Branch Manager di REVO Benelux, la costituenda succursale lussemburghese, con l'obiettivo di garantire continuità operativa e sviluppo delle relazioni distributive nel comparto cauzioni locale.



"Eurocaution rappresenta per REVO un ulteriore passo nel processo di crescita internazionale avviato nel novembre 2024 con l'apertura della Branch Iberia", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Alberto Minali. "L'ambizione di creare un nuovo punto di riferimento nel mercato cauzioni del Benelux, con possibilità di ulteriore espansione in altre linee di business, rappresenta un'opportunità di creazione di valore già nei primi anni di operatività, mantenendo saldi i principi di disciplina tecnica, finanziaria e tecnologica che caratterizzano il nostro modello. Si tratta, inoltre, di una crescita per vie esterne ad oggi non ancora riflessa nei target del nostro Piano".

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