Impianti, EnVent conferma l'Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update su Impianti , specialista di sistemi di comunicazione aziendale e tecnologie mission-critical, nei settori della comunicazione unificata, sicurezza, difesa e sanità. EnVent conferma il rating OUTPERFORM e il target price a €1,20 per azione, che implica un potenziale upside del 35% rispetto al prezzo di chiusura del 29 luglio.



Nel primo semestre 2026, Impianti ha registrato €3,7m di ricavi, +21% rispetto al primo semestre 2025: System Integration €2,2m, +26%; E-Commerce €1,1m, +37%; Servizi Professionali €0.4m, -21%; Difesa €51k rispetto €76k in H1 2025.



Il management ha comunicato un backlog cumulato di €6,6m a giugno 2026, in calo del 9% su base annua. Fra gli ultimi contratti ci sono l'aggiornamento per il Ministero dell'Interno delle sale controllo e riunioni della Polizia di Stato (per un valore di €270k) e un contratto quadriennale con una primaria università italiana per la fornitura e installazione di sistemi audio-video multimediali, del valore di €1,6m. Il backlog risulta evadibile nell’esercizio 2026.

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