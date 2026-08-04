Convergenze, EnVent conferma Outperform e target price

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Convergenze , multiutility regionale italiana che fornisce servizi di internet, mobile e voce, energia elettrica e gas naturale a clienti B2C e B2B nell'area Salerno-Cilento, e il target price a 3,20 euro per azione, che implica un potenziale upside del 119% rispetto al prezzo di chiusura del 31 luglio.



Convergenze ha registrato 13,1 milioni di euro di ricavi, +3,7% su H1 2025: Energia 7,4 milioni di euro, +4,8%, con volumi forniti stabili a 19,9m kWh; TLC: 5,7m, +2,3%. Il margine EBITDA per segmento è nel range 27-28% per TLC e 4,5-5,5% per Energia.



La rete in fibra ottica proprietaria è di 14.000 km al 30 giugno, +9% rispetto a dicembre 2025, mentre il numero di utenti su rete proprietaria ha raggiunto il 58% (57,4% a dicembre 2025). Nel primo semestre 2026, i punti di prelievo (POD) attivi sono 9.368, 9.900 a dicembre 2025



Secondo EnVent, i dati operativi del primo semestre 2026 sono in linea per raggiungere le stime per l'intero anno, considerando l'andamento stagionale storico dei volumi di energia.

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