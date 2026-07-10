Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

(Teleborsa) - Finale cauto per le principali borse europee con gli investitori che continuano a guardare al Medio Oriente e sperano in un proseguimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre attendono l'avvio della stagione delle trimestrali, settimana prossima. Più tonica ala seduta a Piazza Affarii con finanziari e industriali in prima fila.



Per quanto riguarda il settore tech, oggi l'attenzione è sul debutto a Wall Street di SK Hynix, dopo una vendita di azioni da 26,5 miliardi di dollari per la società già quotata a Seul, che rappresenta un test importanti della fiducia degli investitori nella sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Ieri Meta Platforms ha presentato una versione del suo modello di intelligenza artificiale più avanzato che include un nuovo livello a pagamento per gli sviluppatori, mentre Micron Technology ha dichiarato di voler aumentare la spesa per nuovi impianti negli Stati Uniti a 250 miliardi di dollari per far fronte alla domanda alimentata dal boom dell'AI.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,144. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è poco mosso a 72,19 dollari per barile.



Tra i mercati del Vecchio Continente debole Francoforte che riporta un -0,2%; sopra la parità Londra (+0,24%), e Parigi (+0,15%). Frazionale l'aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,44%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share , che si porta a 55.267 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+6,2%), Stellantis (+3%), Buzzi (+2,5%) e Amplifon (+2,18%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin -1,10%, Prysmian (-1,1%) ed Eni (-1,19%).



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Ifis (+6,00%), Moltiply Group (+3,85%), Sesa (+3,01%) e D'Amico (+2,24%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su NewPrinces , che ha archiviato la seduta a -3,80%. Preda dei venditori LU-VE Group , con un decremento del 2,06%. Si concentrano le vendite su Comer Industries , che soffre un calo dell'1,53%. Discesa modesta per Alerion Clean Power, che cede un piccolo -1,18%.

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