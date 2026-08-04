NewPrinces, la divisione retail diventa GS Spa: presentato il nuovo logo del marchio storico

(Teleborsa) - NewPrinces Group rilancia GS come brand di riferimento per le proprie attività retail. Dal 1° agosto 2026, GS e Princes Retail sono state incorporate in Princes Property, che ha assunto la denominazione di GS Spa. Princes Retail era la società riferita all'asset Carrefour Italia, acquisito nel 2025 nell'ambito dell'ingresso di NewPrinces nella grande distribuzione organizzata. Presentato anche il nuovo logo.



"Il logo GS porta con sé una storia importante e un legame costruito nel tempo con milioni di clienti. Abbiamo scelto di conservarne gli elementi più riconoscibili: non un cambiamento del passato, ma la volontà di valorizzare un patrimonio che continua ad avere significato anche oggi", ha dichiarato il Presidente Angelo Mastrolia.



GS opera oggi con circa 1.000 punti vendita, di cui 750 in franchising, impiegando circa 10.000 persone nei punti vendita diretti e altre 8.000 in franchising. La società avvierà nei prossimi mesi il rinnovamento dei punti vendita e la modernizzazione della rete in tutti i format distributivi.

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