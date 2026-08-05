Attese positive per Unipol

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Brillante rialzo per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , parte del FTSE MIB , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,77%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 28,54 Euro, con stop loss fissato a livello 26,66 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```