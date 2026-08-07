Unipol, Morningstar DBRS: solidi risultati, confermata la forza del franchise

(Teleborsa) - Unipol
ha registrato "solidi risultati nel primo semestre 2026
, a dimostrazione della resilienza della sua posizione di leadership nel mercato assicurativo italiano e della continua attuazione dei suoi obiettivi strategici". Lo si legge in un'analisi di Morningstar DBRS sui conti pubblicati questa mattina
. L'utile netto del Gruppo è aumentato del 47% su base annua, raggiungendo 883 milioni di euro, grazie alla solida performance di sottoscrizione, alla crescita dei premi sia nel ramo vita che in quello danni e al forte contributo dei proventi da investimenti e delle attività bancarie collegate. I risultati "evidenziano inoltre la capacità del Gruppo di generare utili mantenendo un profilo di rischio prudente e una solida posizione patrimoniale", fa notare Mario de Cicco, VP, European Financial Institutions
, Morningstar DBRS.
La crescita dei premi è rimasta ben bilanciata tra le diverse linee
di business. I premi del ramo danni sono aumentati del 3,6% su base annua, raggiungendo 4,96 miliardi di euro, trainati dal continuo slancio dell'assicurazione auto (+6%) e dalla crescita dell'assicurazione sanitaria (+4,1%), a testimonianza della forte posizione di mercato di Unipol e della sua strategia di prezzo disciplinata. I premi del ramo vita sono cresciuti del 4,4%, raggiungendo 4,06 miliardi di euro, sostenuti da afflussi netti positivi per 788 milioni di euro e da una forte domanda di prodotti tradizionali e unit-linked. Il ramo vita ha continuato a beneficiare delle diverse capacità distributive del Gruppo, in particolare attraverso il canale bancassurance.
"La redditività della sottoscrizione è rimasta un punto di forza fondamentale
- sostiene de Cicco - Il combined ratio del ramo danni è migliorato al 91,8% nel primo semestre 2026, rispetto al 92,7% dello stesso periodo dell'anno precedente, riflettendo un andamento favorevole dei sinistri e una sottoscrizione disciplinata".
"La capitalizzazione si è ulteriormente rafforzata, con il coefficiente Solvency II in aumento al 259% a fine primo semestre 2026, rispetto al 230% dell'esercizio 2025, grazie a una solida generazione organica di capitale - aggiunge - Nel complesso, la solida performance del primo semestre 2026 conferma la forza del marchio Unipol, la generazione di utili e la posizione patrimoniale
. Di conseguenza, il nostro giudizio sul credito rimane invariato".