Unipol, utile netto reported a 913 milioni di euro (+46,8%) nel primo semestre

(Teleborsa) - Il Gruppo Unipol chiude il primo semestre 2026 con un utile netto pari a 913 milioni (622 milioni al 30 giugno 2025, +46,8% annuo), che include il contributo della partecipazione in BPER relativamente al solo primo trimestre 2026.



Il risultato del primo semestre 2026 del Gruppo Unipol, comprensivo del contributo della collegata BPER per l'intero semestre, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse dalla Banca, - spiega una nota - si attesta a 1.056 milioni (743 milioni al 30 giugno 2025, +42,0% annuo).



Il risultato netto del Gruppo Assicurativo risulta pari a 1.043 milioni (+41,1% rispetto a 740 milioni al 30 giugno 2025).



Il miglioramento dei risultati economici è determinato dal positivo andamento tecnico del core business assicurativo, nonché dal maggior contributo della gestione finanziaria.



La redditività tecnica è trainata, in particolare, dalla performance del business Non-Auto che registra un Combined ratio dell’88,3%, in miglioramento di 3 p.p. grazie anche all’apporto del comparto Salute , che chiude il periodo con un Combined ratio pari a 86,6% (anch’esso in miglioramento di 3 p.p. rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente).



Nei primi sei mesi del 2026 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è pari a 9.016 milioni, in crescita del 3,9% rispetto al dato normalizzato pari a 8.674 milioni al 30 giugno 2025, con volumi sostenuti, in particolare, dal comparto Auto (2.428 milioni di euro, +6,0% yoy), dal canale bancassicurazione Danni (346 milioni, +10,1% yoy), e dal business Salute (691 milioni, +4,1% yoy).



La raccolta diretta nel settore Danni al 30 giugno 2026 si attesta a 4.960 milioni, registrando una crescita del 3,6% rispetto all’analogo periodo del 2025. Contribuiscono alla crescita tutti i comparti di attività del Gruppo.



Positivi i risultati del comparto Auto, la cui crescita è dovuta sia all’RC Auto (premi pari a 1.778 milioni, + 5,2%), sia alle dinamiche di sviluppo delle garanzie CVT (649 milioni, +8,2%).



Nel settore, Linear registra una crescita del 7,1%. Il comparto Non Auto raggiunge premi pari a 2.532 milioni e registra una crescita dell’1,4% sul primo semestre del 2025.



Il Combined ratio Danni del Gruppo si attesta al 91,8% rispetto al 92,7% al 30 giugno 2025, con un miglioramento di 1,3 p.p. del Loss ratio, pari al 63,9% al 30 giugno 2026 rispetto al 65,2% al 30 giugno 2025.



Dal lato patrimoniale, il patrimonio netto consolidato ammonta, al 30 giugno 2026, a 11.813 milioni (10.715 milioni al 31 dicembre 2025), positivamente influenzato, tra l’altro, dall’emissione di obbligazioni Restricted Tier 1 per un importo nominale di 1 miliardo perfezionata nel corso del semestre. Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 11.503 milioni (10.391 milioni al 31 dicembre 2025).



L'indice di solvibilità consolidato è pari al 259%, in incremento rispetto al 230% al 31 dicembre 2025 mentre l’indice di solvibilità del Gruppo Assicurativo è pari al 290% (279% al 31 dicembre 2025).



Riguardo l'evoluzione prevedibile della gestione la società riporta che a luglio l’attività del business assicurativo è proseguita regolarmente e non si segnalano, allo stato, eventi di portata rilevante; in particolare, proseguono le principali azioni intraprese con risultati positivi in linea con gli obiettivi previsti.

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