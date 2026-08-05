Banca Generali, raccolta netta a 5,1 miliardi da inizio anno

(Teleborsa) - Banca Generali ha realizzato a luglio una raccolta netta pari a 672 milioni che ha portato la raccolta cumulata da inizio anno a 5,1 miliardi (+45% a/a). La raccolta del mese ha evidenziato, ancora una volta, una composizione di prodotto di qualità particolarmente elevata con gli Assets under Investment (AUI) che hanno rappresentato il 74% del totale dei flussi con €500 milioni. Da inizio anno, la raccolta negli AUI ha superato €2,6 miliardi (+46% a/a).



All’interno degli AUI, le soluzioni gestite hanno evidenziato un ulteriore rafforzamento della dinamica di crescita, con volumi più che raddoppiati rispetto allo scorso anno: €367 milioni nel mese (+96% a/a) e €2,3 miliardi da inizio anno (+122% a/a). Il positivo andamento ha riguardato tutte le principali soluzioni gestite, con particolare evidenza per i contenitori assicurativi (€150 milioni nel

mese, €455 milioni da inizio anno), che si confermano preferiti rispetto alle soluzioni assicurative tradizionali grazie alla combinazione di efficienza nella pianificazione finanziaria e successoria.



Si è inoltre confermata robusta la domanda di prodotti di casa (contenitori finanziari e fondi) che complessivamente hanno raccolto €185 milioni nel mese e €1,75 miliardi da inizio anno (+65% a/a) rappresentando il 76% della raccolta totale in soluzioni gestite.



Per quanto riguarda gli Altri Attivi, la raccolta è stata pari a €172 milioni trainata dai Conti Amministrati (€337 milioni nel mese, €2,3 miliardi da inizio anno) per il reinvestimento della liquidità in eccesso sui conti correnti.



L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: "I risultati di questo mese confermano la qualità del nostro modello di business e la capacità dei nostri consulenti di accompagnare i clienti nelle scelte di investimento in un contesto in continua evoluzione. Questo risultato è sostenuto anche dal costante impegno della Banca nello

sviluppare soluzioni sempre più innovative, diversificate e orientate alla protezione del patrimonio. Guardiamo con fiducia a un mercato che continua a esprimere una domanda crescente di consulenza qualificata, alimentata da una maggiore consapevolezza dell’importanza della pianificazione di lungo termine. In questo contesto, Banca Generali continua ad attrarre clienti e

consulenti grazie ad un modello distintivo fondato su competenza, personalizzazione e visione di lungo periodo, con una capacità unica di accompagnare famiglie e imprenditori nella gestione integrata del patrimonio finanziario, reale e aziendale".

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