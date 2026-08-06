Banca CRS, l'utile semestrale scende a 6,16 milioni di euro

(Teleborsa) - La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 6,162 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 8,406 milioni del 30 giugno 2025. La gestione caratteristica ha dato luogo a proventi operativi per 28,390 milioni, in aumento anno su anno (+3,98% pari a 1,087 milioni).



In particolare, il margine d’interesse si è attestato a 21,481 milioni, più alto del dato del primo semestre 2025 (+4,94%) grazie sia all’aumento degli interessi attivi sia alla diminuzione degli interessi passivi. Le commissioni nette si sono quantificate in 6,943 milioni, in aumento rispetto al periodo di raffronto per 0,278 milioni (+4,17%).



Al 30 giugno 2026 i crediti netti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 1.191,7 milioni ed esprimono una crescita dell’2,95% rispetto a inizio periodo. La qualità del credito è in ulteriore miglioramento con gli indici NPE ratio lordo e netto, rispettivamente al 3,4% e al 1,5%. Nel periodo in commento, la raccolta diretta manifesta una riduzione del 1,56% rispetto a dicembre 2025 mentre la raccolta indiretta segna un +7,63%.

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