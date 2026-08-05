Credem, Morellini: semestre di grandissima soddisfazione e attenzione alle opportunità di crescita esterna

(Teleborsa) - "É stato un semestre di grandissima soddisfazione
che conferma la nostra capacità di conseguire risultati eccellenti grazie a una strategia di crescita che valorizza il meglio al meglio il nostro modello di business.
" Ha esordito così il Direttore Generale di Credem
, Stefano Morellini
, in occasione della conference call con gli analisti sui risultati semestrali del 2026
.
Una crescita che - ha aggiunto il manager - "siamo in grado di sviluppare per via organica
e potenzialmente, in base alle opportunità che stiamo valutando, potremmo sostenere con opzioni di crescita esterna
. Il nostro modo di fare banca - e questi i risultati lo confermano - rappresenta un punto di riferimento stabile e credibile sul mercato, sia per famiglie e imprese, alle quali continuiamo a garantire un supporto finanziario costante di assoluta qualità dando al contempo una spinta concreta per il tessuto economico del paese, sia per i risparmiatori che trovano nel nostro Gruppo una guida sicura e affidabile, capace di proteggere e valorizzare il risparmio attraverso una consulenza strategia attenta e personalizzata".
Guardando ai numeri, Morellini ha evidenziato con grande soddisfazione che "la componente dei ricavi ricorrenti
segna un'ulteriore crescita e raggiunge livelli significativi e di assoluta eccellenza, pari infatti a 495,5 milioni di euro". Aggiungendo che il dato "è addirittura superiore al totale dei ricavi dello stesso periodo dell'anno precedente.
Risultati trimestrali e semestrali che nel loro complesso portano Credem a guardare al termine di quest'anno "in maniera decisamente più positiva
rispetto alle aspettative precedenti con un margine finanziario
che a questo punto ci attendiamo essere in rialzo rispetto ai risultati conseguiti nel 2025
.", ha sottolineato Morellini.
Parlando delle componenti commissionali
, il Direttore Generale richiama con soddisfazione il risultato delle componenti commissionali: "un risultato straordinario a conferma di quello che avevamo anticipato ovvero che questo aggregato è e sarà il principale volano delle componenti di ricavo
nel corso dei prossimi trimestri, grazie soprattutto alle forti sinergie tra reti e fabbriche prodotto che il nostro modello di business garantisce".
Nonostante lo scenario di mercato molto sfidante e l'incremento delle dinamiche competitive - ha evidenziato ancora Morellini - "siamo conviti di potere continuare a incrementare le nostre quote di mercato
grazie alle forti sinergie presenti nel nostro modello di business e allo straordinario lavoro delle nostre reti commerciali".
Rispondendo a una domanda sulla guidance sul margine finanziario
, Morellini ha precisato che rispetto alle aspettative sul 2026 che avevamo fino al 2025 Credem prevede di chiudere il 2026 con "una crescita di almeno +5%
anno su anno", in primis grazie a "una crescita dei volumi
" e in secondo luogo grazie "all'andamento dei tassi di interesse
che sta favorendo lo sviluppo del margine".
Rispondendo a una domanda sulle aspettative di evoluzione degli impieghi
da qui a fine anno, Morellini si attende di "mantenere i ritmi sostenibili di crescita già visti nel 2025, quindi in area +3%
". L'obiettivo sarà comunque "quello di focalizzarci maggiormente sulla redditività di tali masse dopo la crescita forte degli ultimi anni". Guardando alla raccolta
, Morellini conferma "l'obiettivo di 4,5 miliardi di raccolta totale diretta più indiretta", di cui "oltre 2,8 miliardi relativo a gestito e assicurativo". Il manager è confidente che ciò potrà sostenere il gruppo "anche nella seconda parte dell'anno", prevedendo un "incremento anno su anno double digit".
Sul fronte del dividendo
, Morellini ha ricordato che l'anno scorso il Cda ha confermato il dividendo "nonostante il livello dell'utile fosse, nelle componenti ricorrenti, inferiore a quello dell'anno precedente". Questo - ha aggiunto - "è stato un segnale indubbiamente un segnale importante che mostra anche una particolare attenzione al mercato e che conferma una stabile remunerazione per la nostra solida base di azionisti e nel medio termine una tendenziale crescita del DPS
".
Alla domanda sulla strategia in ambito M&A
, Morellini ha sottolineato che come Credem intenda avere una posizione di capitale che garantisca "equilibrio tra la remunerazione agli azionisti e il mantenimento di una robusta dotazione patrimoniale" per realizzare "sia i nostri paino di crescita organica" - che continuano a rappresentare la priorità strategica nel medio e lungo termine di Credem - "ma anche concederci flessibilità per potere valutare con attenzione potenziali opportunità di crescita per linee esterne". "Cosa che stiamo facendo", ha precisato Morellini.
Guardando ai target M&A
il CEO Morlini
ha precisato che ciò che interessa a Credem "è entrare in territori dove il nostro network
non è ancora così sviluppato". Le "banche commerciali sono per noi l'interesse principale
, perchè alimentano il mercato delle fabbriche prodotto". Ma si analizzano anche "opportunità sulle singole società prodotto nel caso in cui queste siano funzionali alla strategia di crescita del gruppo".