First Point chiude la sua prima seduta su EGM in rialzo del 13,7%, capitalizzazione a 4,6 milioni di euro

(Teleborsa) - First Point, solution provider italiano attivo nei settori TLC e ICT specializzato in soluzioni integrate per la clientela business, ha chiuso la sua prima seduta su Euronext Growth Milan a 1,14 euro, in rialzo del 13,7% rispetto al prezzo di collocamento fissato a 1,00 euro, raggiungendo una capitalizzazione di circa 4,6 milioni di euro, calcolata sul numero di azioni ammesse alle negoziazioni.



"Il positivo avvio delle negoziazioni rappresenta per noi un segnale importante di attenzione da parte del mercato e ci incoraggia a proseguire con determinazione nel percorso intrapreso", ha dichiarato Andrea Scarabelli, Presidente e Amministratore Delegato di First Point. "Accogliamo questo primo riscontro con soddisfazione, ma anche con grande responsabilità verso gli investitori che hanno scelto di accompagnarci in questa nuova fase".



"Il nostro impegno sarà ora concentrato sull'esecuzione delle linee di sviluppo presentate al mercato, con l'obiettivo di trasformare le risorse raccolte in iniziative concrete a supporto della crescita", ha aggiunto Daniele Montorsi, Vice-Presidente e Amministratore Delegato. "Lavoreremo al rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica, all'evoluzione delle soluzioni VoIP, cloud, TLC e ICT, allo sviluppo di nuovi servizi IoT e alla valutazione di opportunità di crescita esterna coerenti con il nostro modello industriale."



Nell'ambito della procedura di ammissione, First Point è stata assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Media Relations, da GA-Alliance come Legal Advisor, da KPMG come Audit Firm, da SCC & Associati come Fiscal Advisor e da Studio Gariboldi come Payroll Advisor.

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