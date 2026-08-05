Interpump, ricavi +1,1% ed Ebitda -2,8% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Interpump ha registrato ricavi del 2° trimestre 2026 pari a 561,4 milioni di euro, in crescita dell'1,1% rispetto a 555,3 milioni del 2° trimestre 2025 (+2,4% il perimetro, -0,7% la variazione organica, -0,6% l’impatto cambi).



L'EBITDA si è attestato a 128,4 milioni (22,9% dei ricavi), in calo del 2,8%, e l'EBIT a 96,1 milioni (17,1% dei ricavi) con un -4,5%.



L'utile netto è stato pari a 64,3 milioni (+6,6%) e con un utile per azione base passato da 0,562 a 0,608 euro.



Al 30 giugno 2026, la posizione finanziaria netta si è fissata a 305,7 milioni, rispetto a 291,1 milioni al 31 dicembre 2025.



Nel primo semestre, Interpump ha registrato ricavi a 1.086,3 milioni (+0,9%, di cui +2,4% perimetro, -2,2% cambi, +0,7% organica), un EBITDA di 243,1 milioni (-2,6%) con un margine al 22,4% rispetto al 23,2% di un anno fa, e un utile netto di 121,8 milioni (+3,8%).



Riguardo le prospettive, la società evidenzia che i risultati del secondo trimestre sono in linea con le stime del Gruppo, con un solido andamento nella Divisione Olio.



Di conseguenza, nonostante un contesto che rimane difficile, conferma, per l’esercizio in corso, la stima di una variazione dei ricavi su base organica compresa tra il -2% e il +3%, fiduciosa di posizionarsi nella parte alta di tale intervallo.



Il livello di profittabilità conseguito nel trimestre, "pur considerando la differente contribuzione delle due divisioni, evidenzia la capacità del Gruppo di contenere gli impatti di scenari di mercato complessi grazie alla diversificazione delle proprie attività e alla flessibilità che caratterizza il modello operativo". Per tali motivi, il gruppo stima per l’esercizio in corso di poter consolidare la marginalità tra il 22% e il 22,5%, e di confermare solidi livelli di generazione di cassa.

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