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Milano guida i rialzi in Europa trainata dalla difesa, FTSE Mib aggiorna i massimi

Commento, Finanza, Spread
Milano guida i rialzi in Europa trainata dalla difesa, FTSE Mib aggiorna i massimi
(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni con il FTSE Mib che aggiorna i massimi a 53.432 punti.

A Piazza Affari il listino principale è guidato dal settore della difesa con le buone performance di Leonardo e Avio che frena dopo aver guadagnato anche il 7% in apertura di seduta. Sul podio anche Stm.

Sul fronte macroeconomico, i dati pubblicati dall'Istat indicano che in Italia a giugno le vendite al dettaglio sono calate leggermente su base mensile sia in valore sia in volume (-0,1%), dopo il +0,2% di maggio e a fronte di una stima di +0,3%. Le vendite dei beni alimentari sono diminuite in valore e in volume, rispettivamente -0,4% e -0,5%, mentre quelle dei beni non alimentari sono aumentate (+0,2% in valore e in volume).

In Spagna a luglio si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 19.517 unità (+0,85%) rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti stimavano un calo di 18.400 unità.


L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,151. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 4.049,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,3%), che raggiunge 82,19 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%.

Tra gli indici di Eurolandia bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,47%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,26%, e senza slancio Parigi, che negozia con un -0,04%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,06%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 56.041 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,08%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Leonardo, che segna un forte rialzo del 3,66%.

Avio avanza del 2,67%.

Si muove in territorio positivo STMicroelectronics, mostrando un incremento del 2,65%.

Denaro su Unipol, che registra un rialzo del 2,52%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.

Sottotono Campari che mostra una limatura dell'1,49%.

Deludente Inwit, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Brunello Cucinelli, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, D'Amico (+2,63%), Fiera Milano (+2,42%), Technoprobe (+2,27%) e BFF Bank (+2,10%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -7,32%.

Lettera su Comer Industries, che registra un importante calo del 4,24%.

Spicca la prestazione negativa di Technogym, che scende del 3,23%.

Italmobiliare scende del 2,80%.
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