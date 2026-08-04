Milano guida i rialzi in Europa trainata dalla difesa, FTSE Mib aggiorna i massimi

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei
, che mostrano buoni guadagni con il FTSE Mib
che aggiorna i massimi a 53.432 punti.
A Piazza Affari
il listino principale è guidato dal settore della difesa con le buone performance di Leonardo
e Avio
che frena dopo aver guadagnato anche il 7% in apertura di seduta. Sul podio anche Stm.
Sul fronte macroeconomico, i dati pubblicati dall'Istat
indicano che in Italia
a giugno le vendite al dettaglio
sono calate leggermente su base mensile sia in valore sia in volume (-0,1%), dopo il +0,2% di maggio e a fronte di una stima di +0,3%. Le vendite dei beni alimentari sono diminuite in valore e in volume, rispettivamente -0,4% e -0,5%, mentre quelle dei beni non alimentari sono aumentate (+0,2% in valore e in volume).
In Spagna
a luglio si è registrato
un aumento mensile dei disoccupati
di 19.517 unità
(+0,85%) rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti stimavano un calo di 18.400 unità.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,151. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.049,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,3%), che raggiunge 82,19 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%. Tra gli indici di Eurolandia
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,47%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,26%, e senza slancio Parigi
, che negozia con un -0,04%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,06%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 56.041 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,08%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben comprata Leonardo
, che segna un forte rialzo del 3,66%. Avio
avanza del 2,67%.
Si muove in territorio positivo STMicroelectronics
, mostrando un incremento del 2,65%.
Denaro su Unipol
, che registra un rialzo del 2,52%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon
, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.
Sottotono Campari
che mostra una limatura dell'1,49%.
Deludente Inwit
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Brunello Cucinelli
, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+2,63%), Fiera Milano
(+2,42%), Technoprobe
(+2,27%) e BFF Bank
(+2,10%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo
, che prosegue le contrattazioni a -7,32%.
Lettera su Comer Industries
, che registra un importante calo del 4,24%.
Spicca la prestazione negativa di Technogym
, che scende del 3,23%. Italmobiliare
scende del 2,80%.