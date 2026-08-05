Più Medical acquista il 60% della genovese Farmacia dell'Aquila per 3 milioni di euro

(Teleborsa) - Più Medical , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo e gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Farmacia dell'Aquila, società titolare della storica farmacia di Genova fondata nel 1905. I soci venditori manterranno una partecipazione del 40% e continueranno a collaborare con Più Medical. L'operazione rappresenta la seconda acquisizione, dopo Farmacia Formaggia di Milano a luglio 2026, annunciata da Più Medical dopo la quotazione del novembre 2025.



Nel 2025 la Farmacia dell'Aquila ha registrato ricavi totali pari a circa 14,5 milioni di euro, un EBITDA complessivo pari a circa 0,5 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto pari a circa 1,1 milioni di euro. Le principali aree di attività comprendono: farmacia retail che include deblistering a supporto dei malati cronici in RSA e strutture private, con ricavi 2025 pari a circa 2,8 milioni; medicina estetica, con ricavi 2025 pari a circa 1,8 milioni di cui 0,5 commercializzata in Italia; competenze specialistiche nell'approvvigionamento e nella gestione degli acquisti farmaceutici, anche attraverso attività di commercio all'ingrosso, con ricavi 2025 pari a circa 9,9 milioni.



Il corrispettivo (determinato sulla base di una formula prevista nell'accordo vincolante che valorizza solo le attività di farmacia retail e di medicina estetica commercializzata in Italia) è pari a circa 3 milioni di euro, sarà finanziato con mezzi a disposizione della società, sarà corrisposto in più tranche: un anticipo pari a 0,3 milioni alla sottoscrizione dell'accordo vincolante, un pagamento alla data del closing per circa 1,7 milioni e un saldo differito per circa 1 milione, quest'ultimo soggetto al meccanismo di aggiustamento prezzo previsto dall'accordo vincolante, da determinarsi entro l'esercizio 2026. Il closing dell'operazione è atteso nel quarto trimestre 2026. L'accordo vincolante disciplina, inoltre, l'eventuale acquisto da parte di Più Medical del residuo 40% del capitale sociale di Farmacia dell'Aquila attraverso un meccanismo di opzioni put e call.



"Con questa operazione proseguiamo nella costruzione del progetto Più Medical - ha commentato l'AD Stefano Maroni - Farmacia dell'Aquila rappresenta una realtà di grande qualità, con una lunga storia, una forte identità territoriale e competenze distintive che riteniamo strategiche per il futuro del Gruppo. Non stiamo semplicemente acquisendo una farmacia, ma un patrimonio di know-how nella medicina estetica, nel deblistering e negli acquisti strategici che potrà essere progressivamente condiviso con tutte le società del network. Il nostro obiettivo rimane quello di costruire una piattaforma della salute sempre più integrata, capace di coniugare crescita, innovazione, servizi e creazione di valore per gli azionisti".

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