Svas Biosana, ricavi primo semestre in leggero calo a 69,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Svas Biosana , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati pari a 69,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2025, con una variazione contenuta del -1,4%.



La linea di Business SVAS, attiva nella commercializzazione di dispositivi medici in Italia, registra ricavi per 11,9 milioni di euro (-3,3% rispetto al primo semestre 2025). La linea di Business Farmex, specializzata nella produzione di ausili per incontinenza per adulti e prodotti cotonati, evidenzia ricavi pari a 15,9 milioni di euro (-8,6% rispetto al primo semestre 2025). La linea di Business Medical, specializzata nella produzione di custom pack e dispositivi medici avanzati, ha riportato ricavi pari a 5,1 milioni di euro (+4,1% rispetto al primo semestre 2025). La linea di Business Mark Medical registra ricavi pari a 25,3 milioni di euro (-1,6% rispetto al primo semestre 2025). La linea di Business Bormia evidenzia ricavi pari a 12,2 milioni di euro (+5,2% rispetto al primo semestre 2025).



"I risultati del primo semestre evidenziano ricavi sostanzialmente stabili e in linea con quelli dello scorso esercizio, confermando una performance complessivamente coerente con l'andamento del mercato - ha commentato l'AD Filippo Maraniello - La contenuta flessione dell'1,4% si inserisce in un contesto caratterizzato dalla crescita delle linee Medical e Bormia e conferma il contributo strategico delle attività internazionali. Continuiamo a lavorare sul consolidamento delle diverse aree di business, confermando una visione positiva sulle prospettive di sviluppo del Gruppo per il prosieguo dell'esercizio".

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