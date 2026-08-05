Rialzo in agguato per News
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Protagonista News, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un rialzo del 2,93%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di News favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 32,72 USD con stop loss fissato a quota 13,06 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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