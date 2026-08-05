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Unione Europea, PMI composito in luglio
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05 agosto 2026 - 10.05
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PMI composito in luglio pari a 52 punti
, in aumento rispetto al precedente 50 punti (la previsione era 51,9 punti).
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