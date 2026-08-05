USA, PMI servizi luglio rivisto al rialzo a 54,6 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 54,6 punti nel mese di luglio 2026 contro una stima preliminare di 53,6 punti e i 51,2 punti del mese precedente.



L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma quindi al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.



Rivisto al rialzo anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 54,5 punti, in aumento dai 53,6 punti della stima preliminare e dai 51,9 punti di giugno.



"L'indice PMI definitivo di luglio si è rivelato più forte della stima preliminare, segnalando un'incoraggiante accelerazione della crescita economica all'inizio del terzo trimestre - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence - Il PMI indica una crescita del PIL a un tasso annualizzato del 2,3%, dopo l'aumento dell'1,5% registrato nel secondo trimestre. L'ottimismo delle imprese ha nel frattempo raggiunto il livello più alto dallo scorso novembre".



"È necessaria una certa cautela nell'interpretazione di questi miglioramenti, poiché la performance più solida riflette in parte fattori temporanei - ha aggiunto - Notiamo che il miglioramento maggiore della domanda a luglio è stato registrato dai fornitori di servizi rivolti ai consumatori, la cui spesa è aumentata a un ritmo che non si vedeva da oltre quattro anni, in concomitanza con i Mondiali di calcio FIFA e le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. Ancora più importante, all'inizio di luglio le imprese hanno beneficiato di un vento favorevole dovuto alla riduzione dell'incertezza geopolitica e al calo dei prezzi del petrolio. Con l'escalation delle ostilità nel Golfo nel corso del mese, è probabile che il contesto geopolitico stia ora tornando a rappresentare un ostacolo alla crescita, esacerbando al contempo le già elevate pressioni sui prezzi".



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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