Wall Street chiude a due velocità. Tech sotto pressione

(Teleborsa) - Seduta a due velocità per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,03% sul Dow Jones , continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.429 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-0,98%); leggermente positivo l' S&P 100 (+0,28%).



Il mercato americano è stato frenato dai titoli tecnologici, soprattutto i chip, in attesa di alcuni risuotati clou delle big tech, nonostante non siano mancate sorprese isolate, come Apple che ha raggiunto 5mila miliardi di capitalizzazione. La cautela si è imposta in vista della due giorni di politica monetaria della Fed.



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti sanitario (+2,33%), beni di consumo per l'ufficio (+1,96%) e materiali (+1,66%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-1,40%), informatica (-1,17%) e beni industriali (-0,41%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Sherwin Williams (+8,22%), IBM (+5,21%), Coca Cola (+5,07%) e Boeing (+4,76%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -3,69%.



Discesa modesta per Goldman Sachs , che cede un piccolo -1,42%.



Pensosa Chevron , con un calo frazionale dell'1,27%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Workday (+8,24%), Cognizant Technology Solutions (+6,93%), Booking Holdings (+6,70%) e Charter Communications (+6,35%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Micron Technology , che ha archiviato la seduta a -8,89%.



Tonfo di Seagate Technology , che mostra una caduta dell'8,53%.



Lettera su ARM Holdings , che registra un importante calo dell'8,11%.



Scende Advanced Micro Devices , con un ribasso dell'8,15%.





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