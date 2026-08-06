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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Performance infelice per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la giornata del 5 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 71,08, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,87. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 67,16.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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