Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Performance infelice per il Light Sweet Crude Oil, che chiude la giornata del 5 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 71,08, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,87. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 67,16.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)