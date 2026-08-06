Finecobank, raccolta netta luglio raggiunge 1,78 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di luglio, la raccolta netta di Fineco ha raggiunto 1,78 miliardi di euro, in crescita del 45% rispetto a 1,2 miliardi di luglio 2025. A conferma dell’accelerazione del percorso di crescita della Banca, anche l’acquisizione di nuovi clienti registra un incremento particolarmente robusto, attestandosi nel mese a 20.793 (+38% a/a) e portando il totale da inizio anno oltre 146mila (+28% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 luglio 2026 è di 1.914.400 (+10% a/a).



L’asset mix evidenzia una solida componente gestita per 392 milioni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management pari a 114 milioni. La componente diretta è pari a -301 milioni, influenzata sia dalla stagionalità delle imposte pagate dai clienti, sia dal forte interesse a investire tramite la piattaforma di brokerage in una fase di ribasso dei mercati. La raccolta amministrata ha infatti raggiunto 1.685 milioni e contribuito a ricavi brokerage molto solidi, stimati in circa 23 milioni nel mese (con una crescita del 24%

a/a) e pari a circa 171 milioni da gennaio 2026 (+16% a/a).



Il Patrimonio totale è pari a 175,9 miliardi, rispetto a 151,1 miliardi di luglio 2025 (+16% a/a). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 91,2 miliardi da 75 miliardi di un anno fa (+22% a/a).





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