Ferretti, Equita taglia target price dopo risultati sotto le attese e guidance rivista a ribasso

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 3,4 euro
per azione (-13%) il target price
su Ferretti
, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, confermando la raccomandazione
"Hold
". Gli analisti evidenziano che i risultati del secondo trimestre 2026
sono stati deboli e sotto le attese a tutti i livelli ad eccezione della FCF che beneficia di una migliore dinamica del NWC. L'order intake rimane debole (-17% YoY con book-to-bill a 0,57x nel secondo trimestre) in un contesto geopolitico sfidante con contrazione marcata in Europa (-65% YoY - assenza di ordini per Super Yacht) e in MEA (-21% YoY). Alla luce del perdurare conflitto in Medio Oriente e dell’incerto scenario macro, il management ha tagliato la guidance 2026 (data con i risultati del primo trimestre a maggio).
Dalla conference call è emerso che il secondo trimestre è stato sotto le attese del management soprattutto a livello di order intake
. La revisione della guidance a livello di top-line dipende da debole order intake, mentre a livello di EBITDA è dovuta prevalentemente alla leva operativa.
Inoltre, il management ha detto che il contesto competitivo rimane sfidante soprattutto per i modelli entry-level
. Ribadito che Ferretti non vuole entrare in una pricing war, con il management che sta lavorando per far riconoscere ai clienti la qualità dei propri brand. Nel primo semestre non ci sono stati ordini nel segmento Super Yacht, ma ci sono negoziazioni avanzate (incluso un LOI) che rendono il management confidente di arrivare alla firma di almeno un ordine nel secondo semestre. Ferretti, come tutti i grandi operatori, sta valutando TISG data la qualità di alcuni asset del gruppo
, ma la procedura è ancora in una fase iniziale. Infine, il tribunale è atteso esprimersi sul ricorso del socio KKCG. Il management rimane focalizzato sul business operativo.