Erogazioni, Agea trasforma il sistema: oltre 577 milioni euro per anticipi domanda unica

(Teleborsa) - Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, eroga gli anticipi degli Aiuti Diretti 2026 con un anticipo di tre mesi rispetto al previsto 16 ottobre. Le erogazioni ammontano a 577.835.632,03 euro. Inoltre, le procedure per il credito agevolato sull'acquisto di gasolio e benzina sono state pubblicate in sole 48 ore. Tra luglio e agosto l’Agenzia - si legge- ha tenuto una tabella di marcia serrata e a 360°.



Gli Aiuti Diretti, in termini di anticipi, sarebbero dovuti iniziare il 16 ottobre. Agea già dal 26 luglio ha disposto gli anticipi degli anticipi: frutto di un lavoro di squadra, impostato sui cardini della semplificazione e della digitalizzazione dei procedimenti, l’Agenzia ha seguito un’attenta pianificazione delle attività consentendo di anticipare tutti i controlli a livello di fascicolo aziendale. Questo ha consentito di disporre degli esiti dell’AMS (monitoraggio satellitare) già nei primi giorni di luglio. La tempestività nella pubblicazione degli unit amount per il pagamento degli anticipi, poi, è stata pubblicata nella stessa giornata in cui è stato reso efficace il regolamento comunitario che ha consentito il pagamento degli anticipi già a fine luglio. In pochi giorni, Agea è stata così in grado di erogare oltre 577 milioni di euro.



Le erogazioni per Misure e Interventi - vecchia e nuova programmazione - sono state a largo raggio. Dal 3 luglio, infatti, sono stati continuativi i pagamenti anche per: gestione del rischio euro 54.375.888,29 (relative al pagamento colture); settore vino 14.527.079,52 euro; PNRR 29.496.005,14 euro; PSP SIGC - Piano strategico nazionale relativo allo sviluppo rurale per superfici e animali - 5.102.726 euro; PSP NO SIGC - Piano strategico nazionale relativo agli interventi strutturali per lo sviluppo rurale - pari a 40.376.502 euro; Agricat 73.709.732,43 euro; Programmi operativi ortofrutta per un ammontare di 50.804.821,51 euro per un totale erogato di 851.827.390,40 euro.



Anche sul versante erogazioni e procedure, l’Agenzia ha dimostrato lungimiranza operativa: dalle istruzioni manuali alle istruzioni automatiche grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. In tal senso, Agea sta rimarcando il concetto per cui l’innovazione tecnologica deve trasformare la capacità operativa in metodo organizzativo. Parliamo di gasolio. Il Decreto interministeriale MASAF-MEF n. 365846 porta la data del 27 luglio 2026 e definisce le modalità applicative del contributo straordinario riconosciuto alle imprese agricole per l'acquisto di gasolio e benzina. Pur rimanendo in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti, sia la circolare Agea Coordinamento del 31 luglio 2026 sia le Istruzioni operative dell’Organismo Pagatore Agea - relative alle modalità operative del credito d’imposta e alla data di apertura della procedura, il 6 agosto - sono state emanate, in considerazione della serrata tempistica prevista dal DM interministeriale in parola, per l’assegnazione del contributo entro il 20 ottobre p.v. In 48 ore Agea è stata così in grado di indicare tutte le modalità per ottenere il credito d’imposta per le imprese agricole relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina (pari al 20% della spesa sostenuta sull'imponibile al netto dell'IVA) nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026.

Agea, dal 1° gennaio 2026, ha erogato 2.291.596.945,34 euro

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