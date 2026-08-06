Germania, ordini industria di giugno accelerano oltre le attese a +3,1% su mese

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di giugno. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi del 3,1% su base mensile rispetto al +0,5% del consensus e al +0,3% di maggio (rivisto da +1,9%).



Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 6,5% contro il precedente +4,5%.



Gli ordini esteri sono aumentati dello 0,2% a giugno 2026, con un calo del 14,0% per gli ordini provenienti dall'area euro e un aumento del 10,2% per quelli provenienti da paesi extra-eurozona. Gli ordini nazionali sono cresciuti del 7,8%.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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