Lettura rialzista per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht, tra i componenti del FTSE Italia Star, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,67%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Sanlorenzo disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 38,96 Euro, con stop loss stimato a quota 36,31 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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