Lettura rialzista per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht , tra i componenti del FTSE Italia Star , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,67%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Sanlorenzo disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 38,96 Euro, con stop loss stimato a quota 36,31 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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