Sanlorenzo aderisce al Polo Nautico Carrara per l'acquisizione di The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Sanlorenzo ha reso noto che Riccardo Cima, in nome e per conto dei soggetti promotori della costituenda Polo Nautico Carrara (PNC), ha presentato una manifestazione di interesse corredata da un'offerta cauzionata per l'acquisizione dell'intero complesso aziendale di The Italian Sea Group (TISG). L'offerta include l'impegno a partecipare alla procedura competitiva che dovesse essere indetta per la cessione.



PNC sarà una società con funzioni consortili, promossa con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la ripresa delle attività industriali, sostenere la filiera produttiva e preservare sul territorio le aree e le strutture necessarie alle attività cantieristiche. L'offerta è stata presentata a TISG e ai commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Firenze, a seguito del deposito da parte di TISG della domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.



Secondo quanto comunicato, il 10% del capitale di PNC sarà detenuto da una società costituita da Riccardo Cima e alcuni fornitori, mentre il restante 90% dovrebbe essere detenuto da due o tre cantieri navali internazionali, con cui sono in corso interlocuzioni in fase avanzata. Sanlorenzo ha confermato il proprio interesse a partecipare al capitale di PNC con una quota di minoranza, rilasciando una lettera di patronage a supporto della partecipazione di PNC alla procedura competitiva, fino a un importo pari al 10% del prezzo, a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte con l'offerta.



Il perimetro dell'offerta comprende l'intero complesso aziendale di TISG, senza debiti né crediti, con l'eventuale prosecuzione delle commesse in corso subordinata alla negoziazione diretta con i rispettivi armatori. L'efficacia dell'offerta è subordinata, tra l'altro, all'esito soddisfacente di una due diligence completa, all'indizione della procedura competitiva e all'avveramento di ulteriori condizioni; l'offerta non vincola TISG né gli organi della procedura.



"Abbiamo scelto di aderire a questa operazione perché crediamo che il ruolo di un'impresa leader non si misuri soltanto dalla capacità di creare valore economico, ma anche dalla responsabilità di tutelare l'occupazione, preservare competenze strategiche e garantire la continuità di attività produttive che rappresentano un patrimonio fondamentale per il territorio", ha dichiarato Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo. "La nostra intenzione è mettere a disposizione del progetto la solidità industriale, le competenze e la visione di lungo periodo dei soci di Polo Nautico Carrara, per valorizzare l'ecosistema industriale del territorio e l'alta artigianalità italiana nel mondo".

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