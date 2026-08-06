Monopattini in sharing: Antitrust multa Bird, Dott e Lime

(Teleborsa) - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso le istruttorie avviate nel novembre 2025 nei confronti di Bird, Dott e Lime, i tre operatori autorizzati a gestire il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel Comune di Roma per il periodo 2023-2026, infliggendo sanzioni complessive pari a 2,675 milioni di euro.



Secondo l'Autorità, le tre società hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite (Pass) riservati agli abbonati annuali Metrebus, il titolo di viaggio del trasporto pubblico locale romano, venendo meno agli impegni assunti in sede di aggiudicazione del servizio. In particolare, avrebbero adottato procedure e modelli organizzativi inadeguati alla gestione delle richieste degli utenti, rendendo difficoltosa l'attivazione dei Pass e prolungando i tempi di rilascio, con la conseguente riduzione del periodo utile per usufruire delle corse gratuite.



L'Antitrust ha inoltre accertato nei confronti di Bird un'ulteriore pratica commerciale scorretta, consistente nella disattivazione arbitraria degli account degli utenti senza un'adeguata informativa preventiva e senza consentire un contraddittorio.



Per l'Autorità, le condotte contestate hanno inciso direttamente sui consumatori, limitando l'accesso a un servizio di mobilità complementare al trasporto pubblico e orientato a favorire forme di spostamento più sostenibili.



Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, che ha accolto positivamente il provvedimento dell'Antitrust, ritenendo tuttavia che la sola sanzione non sia sufficiente. L'associazione sostiene infatti che gli abbonati Metrebus siano stati ingiustamente privati della possibilità di utilizzare le corse gratuite previste dagli accordi con gli operatori, subendo un danno economico.



Per questo motivo il Codacons ha annunciato di stare valutando possibili azioni legali nei confronti di Bird, Dott e Lime, con l'obiettivo di ottenere un indennizzo a favore degli utenti romani che sarebbero stati danneggiati dalle pratiche commerciali scorrette accertate dall'Autorità.

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