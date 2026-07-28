Mimit, Carburanti: il diesel resta sopra i 2 euro al litro
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha diffuso i nuovi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti relativi a martedì 28 luglio 2026.
Sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service si attesta a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio.
Ancora più elevati i prezzi sulla rete autostradale, dove il costo medio self raggiunge 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio.
I nuovi valori confermano come il diesel continui a mantenersi ben al di sopra della soglia dei 2 euro al litro, nonostante gli interventi annunciati dal Governo sulle accise.
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