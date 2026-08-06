Usa, licenziamenti Challanger in calo a luglio: ai minimi da due anni

Tech resta il settore più colpito.

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti, a luglio sono stati annunciati 33.429 licenziamenti, in calo del 27% rispetto ai 45.849 di giugno. Il dato è inferiore del 46% rispetto ai 62.075 licenziamenti annunciati nello stesso mese dell'anno scorso e rappresenta il totale mensile più basso degli ultimi due anni, secondo l'ultimo rapporto della società di outplacement e coaching per dirigenti Challenger, Gray & Christmas.



Il dato complessivo di luglio è il più basso da luglio 2024, quando furono annunciati 25.885 licenziamenti. Nei primi sette mesi dell'anno i datori di lavoro hanno annunciato 477.033 licenziamenti, in calo del 41% rispetto agli 806.383 licenziamenti annunciati nei primi sette mesi del 2025. È la quinta volta quest'anno che i licenziamenti sono inferiori rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



"Il ritmo dei licenziamenti è calato drasticamente quest'estate. I piani di licenziamento continuano a essere annunciati principalmente nel settore tecnologico, e l'intelligenza artificiale rimane al centro dell'attenzione, poiché gli investimenti in questa tecnologia stanno rimodellando le organizzazioni", ha spiegato Andy Challenger, esperto di mercato del lavoro e responsabile delle entrate per Challenger, Gray & Christmas. "Le assunzioni sono aumentate del 25% rispetto all'anno scorso, quindi, sebbene l'intelligenza artificiale stia trasformando il mercato del lavoro, non lo sta smantellando".



Il settore tecnologico si è confermato ancora una volta al primo posto, con 9.867 licenziamenti annunciati a luglio, per un totale di 149.023 entro il 2026. Si tratta di un aumento del 67% rispetto agli 89.251 licenziamenti annunciati in questo settore fino a luglio 2025. Il settore tecnologico rappresenta ora il 31% di tutti i licenziamenti annunciati quest'anno. "Il settore tecnologico rimane il fulcro dei tagli di quest'anno, e l'intelligenza artificiale è ancora la motivazione addotta dalle aziende", ha affermato Challenger.



(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)

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