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Challenger licenziamenti USA in luglio

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Challenger licenziamenti USA in luglio
USA, Challenger licenziamenti in luglio pari a 33,43K unità, in calo rispetto al precedente 45,85K unità.
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