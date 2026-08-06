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USA, scorte ingrosso di giugno riviste a +0,2% su mese, vendite virano a -3%

Finanza, Macroeconomia
USA, scorte ingrosso di giugno riviste a +0,2% su mese, vendite virano a -3%
(Teleborsa) - Nel mese di giugno, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census, le scorte di magazzino negli Stati Uniti hanno registrato un incremento dello 0,2% a 944,7 miliardi di dollari, contro il +0,3% stimato dal consensus e della prima lettura, dopo il +0,1% riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento del 4,2%.

Nello stesso periodo le vendite sono calate del 3% su base mensile a 794,1 miliardi di dollari dopo il +3,5% registrato a maggio (dato rivisto da +3,4%). Su anno si è registrato un aumento del 14,1%.

Il ratio scorte/vendite è pari all'1,19 contro l'1,30 di un anno prima.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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