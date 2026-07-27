Indicazioni rialziste per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Seduta decisamente positiva per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , parte dell' S&P 100 , che ha terminato in rialzo del 2,29%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Abbott Laboratories suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 103,1 USD, con stop loss stimato in area 70,32 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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