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Indicazioni rialziste per Abbott Laboratories

Finanza
Indicazioni rialziste per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Seduta decisamente positiva per il produttore di prodotti farmaceutici e medici, parte dell'S&P 100, che ha terminato in rialzo del 2,29%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Abbott Laboratories suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 103,1 USD, con stop loss stimato in area 70,32 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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