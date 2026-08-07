Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Effervescente il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,25%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 85. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 73,21. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 68,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)