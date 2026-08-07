Anima, raccolta di risparmio gestito (ex ramo I) a 647 milioni di euro a luglio

(Teleborsa) - ANIMA Holding ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 647 milioni di euro nel luglio scorso. Le masse in gestione totali sono pari a 207,7 miliardi (209,2 miliardi includendo le masse amministrate) e con +1.148 milioni di nuovi patrimoni conferiti ai servizi di Wealth Advisory.



"Come anticipato, la raccolta retail si è rafforzata ulteriormente nel mese di luglio" – ha commentato Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Anima Holding – "A ciò si aggiunge, con oltre 1 miliardo di euro di masse già conferite, il servizio di Wealth Advisory 'Kairos for Family' che segna il debutto del gruppo Anima nei servizi per la gestione strategica dei grandi patrimoni familiari".

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