Anima, Equita conferma Hold e alza TP a 7,8 euro dopo i conti

(Teleborsa) - Equita ha confermato la raccomandazione Hold su Anima Holding , alzando il target price del 6% a 7,8 euro per azione, dopo un secondo trimestre 2026 con utile operativo del 9% superiore alle attese, trainato principalmente dalle performance fees.



Il report ha messo in evidenza che i ricavi si sono attestati a 146 milioni di euro (+29% su anno), contro attese di 138 milioni, con un EBITDA di 106 milioni (+41%) sopra le stime di 98 milioni. Le commissioni nette di gestione hanno raggiunto 93 milioni, sostenute da commissioni ricorrenti in crescita del 5% su anno nonostante la fine del mandato con Etica, e da commissioni da incentivo balzate a 35 milioni (contro attese di 29 milioni). L'utile netto adjusted si è attestato a 108 milioni, in linea con le stime, beneficiando anche dell'incasso di 43 milioni dal dividendo BMPS.



Gli analisti di Equita hanno poi aggiunto che dalla call sono emersi segnali di ripresa della propensione al rischio della clientela retail a giugno e luglio, la conferma della validità dell'accordo distributivo con BMPS fino al 2030 anche in caso di successo dell'offerta Intesa, e risultati promettenti sul business Wealth Advisory di Kairos, con inflow per circa 1 miliardo di euro a luglio.



Equita ha quindi alzato le stime di utile 2026-28 in media del 6%, pur basandole su uno scenario "as is" in attesa degli sviluppi del consolidamento bancario, che resta il principale rischio per il titolo.

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