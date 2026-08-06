Invito all'acquisto per Anima Holding
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Bene il principale asset manager indipendente in Italia, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, con un rialzo dell'1,10%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Anima Holding è da comprare ai prezzi attuali pari a 7,34 Euro con stop loss individuato a quota 6,816 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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