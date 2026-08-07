Coin, accordo con i sindacati: piena ricollocazione per i negozi di Roma e Milano

(Teleborsa) - Coin e le organizzazioni sindacali nazionali hanno firmato gli accordi sul piano di risanamento e rilancio dell'azienda, condiviso con istituzioni e parti sociali nell'incontro del 9 luglio al Mimit, prevedendo la piena ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei due punti vendita in chiusura di via Cola di Rienzo a Roma e Corso Vercelli a Milano.



Le intese prevedono inoltre, tra settembre e novembre, la sospensione anticipata degli ammortizzatori sociali - cassa integrazione e contratti di solidarietà - attualmente attivi in cinque negozi: Roma via Cola di Rienzo, Roma San Giovanni, Cinecittà, Firenze e Mestre. È stato inoltre siglato un accordo per la salvaguardia occupazionale che disciplinerà i distacchi presso i nuovi partner commerciali in ingresso nella rete Coin nei prossimi mesi, in linea con la strategia di trasformazione dell'azienda in una brand platform, oltre a un piano di incentivazione all'esodo su base volontaria, rivolto al personale dei territori con negozi chiusi o interessati dagli ammortizzatori, per un massimo di 113 persone a livello nazionale.



Coin ha inoltre concordato con i sindacati l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio dei temi di salute, sicurezza e condizioni degli ambienti di lavoro. A completamento del quadro di impegni, l'azienda ha annunciato il rinnovo ventennale del contratto di affitto di ramo d'azienda per il negozio di Verona, in via Cappello, con un investimento di 2 milioni di euro per la riqualificazione della facciata e l'ingresso di nuovi partner commerciali, confermando la volontà di mantenere la storica location e garantire stabilità occupazionale al personale del punto vendita.



"Coin esprime soddisfazione per l'esito positivo del confronto, che dà corso alla fase attuativa degli impegni presi in sede istituzionale", si legge nella nota dell'azienda, che rinnova l'impegno "a proseguire questo percorso con trasparenza e attenzione alle persone coinvolte".

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