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Francia, aumenta il deficit delle partite correnti a giugno

Economia, Macroeconomia
Francia, aumenta il deficit delle partite correnti a giugno
(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti francese mostra a giugno 2026 un deficit di 1,4 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,2 miliardi di euro di maggio. Lo rivela la Banque de France.

L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a giugno con un saldo negativo di 5,8 miliardi, in miglioramento rispetto ai -7,7 miliardi del mese precedente e contro i -6,5 miliardi attesi dagli analisti.

Sale l'export che si attesta a 54,5 miliardi (da 53,2 miliardi), mentre le importazioni sono scese a 60,4 miliardi (da 60,9 miliardi).
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