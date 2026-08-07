CSG, l'utile balza dell'85% nel primo semestre. Guidance confermata

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group ( CSG ), colosso della difesa quotato ad Amsterdam, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 3.251 milioni di euro, in crescita del 17,2% su base annua, trainati dal continuo e forte slancio delle principali divisioni dedicate ai sistemi di difesa (ricavi del settore Sistemi di Difesa in aumento del 27%).



Il portafoglio ordini e pipeline in fase di negoziazione è pari a 46 miliardi di euro (marzo 2026: 44 miliardi di euro), con i Sistemi Terrestri come principale contributore al portafoglio ordini, a testimonianza della crescente diversificazione al di là del settore delle munizioni. L'EBIT operativo è in crescita del 12,7% su base annua a 784 milioni di euro, con un margine del 24,1%, in linea con le previsioni. L'utile netto derivante dalle attività operative continuative è pari a 572 milioni di euro (+84,8%).



L'indebitamento netto è pari a 2.914 milioni di euro; rapporto Indebitamento netto/EBITDA operativo degli ultimi dodici mesi pari a 1,6x, che riflette l'investimento previsto nel capitale circolante netto; confermata la previsione di fine anno inferiore a 1,3x.



"I fattori strutturali che guidano la domanda di soluzioni CSG rimangono solidi e si stanno intensificando - ha commentato il CEO Michal Strnad - Confermiamo le nostre previsioni per l'intero anno e guardiamo al secondo semestre con fiducia".



CSG continua a prevedere un fatturato compreso tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro, un margine EBIT operativo di circa il 24-25%, un'intensità di investimenti (capex) pari a circa l'8,5% del fatturato e un capitale circolante netto inferiore al 20% del fatturato. La crescita del fatturato sarà trainata principalmente dalle divisioni Land Systems e M&L Ammo, supportate dal miglioramento delle condizioni nel settore Ammo+ statunitense. Il margine di Gruppo rifletterà un maggiore contributo di Land Systems, supportato dai vantaggi dell'integrazione verticale e della leva operativa derivanti dal continuo aumento della capacità produttiva.

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